Talat: UBP gerçekleri çarpıtma eğiliminde

CTP Milletvekili Ongun Talat, ‘belediyeler reformu’nun görüşüldüğü, gergin geçen İdari Kamu ve Sağlık Komitesi toplantısında yaşananları anlattı, komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve Sadık Gardiyanoğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

Talat, UBP’nin gerçekleri çarpıtma taktiğine başvurduğunu söyledi, muhalefeti eleştiren UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun komite toplantısında olmadığını, yalnızca ‘erteleme’ sırasında orada hazır bulunduğunu kaydetti.

Komitede yaşanan gerginliğin baş sorumlusunun başkan Özdemir Berova olduğunu dile getiren Talat, despotik bir tavırla 2 kez genel görüşmeyi kapatma girişiminde bulunduğunu da ifade etti.

Talat, “Muhalefet vekilleri gerginlik yarattı' diyebilmek için ya art niyetli ya da aymaz olmak lazım” diyerek, “Tabi UBP bu tarzı artık alışkanlık haline getirdiğinden çok da fazla şaşırmamak lazım” şeklinde konuştu.

Talat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Önce Sn. Berova'nın şimdi de Sn. Gardiyanoğlu'nun açıklamalarından anlıyoruz ki UBP komite günü kaybettiği psikolojik üstünlüğü geri kazanabilmek için gerçekleri çarpıtma taktiğine başvuruyor. Atkı meselesinin etrafında koparmaya çalıştıkları fırtına ise AKP'den devşirdikleri bir yöntem olsa gerek.

Biz ise gerçekleri olduğu gibi paylaşmaya devam edelim; bir kere Sn. Gardiyanoğlu komite toplantısında yoktu, yalnızca gecenin sonunda toplantı ertelenirken hazır bulundu. O nedenle toplantıda yaşananları, muhalefetin saatlerce süren kapsamlı değerlendirmelerini, bunlar karşısında başta ilgili bakan olmak üzere UBP'li vekillerin sinir bozucu sessizliklerini, kayıtsızlıklarını, saygısızca tutumlarını gözlemleme imkanı yoktu. Şehir Plancıları Odası'nın ülkesel fizik planına atıfta bulunan görüşüne, hükümetin sunduğu verilerin eksik ve yanlışlarla dolu olduğuna, üst düzey bürokratların tasarılarla ilgili olarak bırakın çalışma yapmayı kendilerine önceden bilgilendirme dahi yapılmadığını ifade etmelerine ve daha çalışılması gereken birçok konunun ortaya çıkmasına kendisi maalesef tanık olamadı.

Gerginliğin baş sorumlusu ise komite başkanı Özdemir Berova'ydı. Son derece soğuk, mimikleri tamamen alınmış vaziyette saatlerce toplantı yönetme parodisi yaptı. Toplantının tamamen 'tek taraflı konuşmaya' dönüştüğünü iyice görünce İçişleri bakanına ısrarla sorular sormaya başladık. Konudan tamamen bihaber durumdaki Sn. Üstel köşeye sıkışınca Özdemir bey despotik bir tavırla 2 kez genel görüşmeyi kapatma girişiminde bulundu.

Tüm bunlardan sonra 'muhalefet vekilleri gerginlik yarattı' diyebilmek için ya art niyetli ya da aymaz olmak lazım. Tabi UBP bu tarzı artık alışkanlık haline getirdiğinden çok da fazla şaşırmamak lazım.