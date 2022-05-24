Talat: “Mücadele süreci yaşanacak”

Hem medya hem de sosyal medyada birçok yorum ve eleştirinin "suç" kapsamına alınmasını hedefleyen “Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar” yasalarındaki değişikliklere ilişkin süreç işlemeye başladı.

20 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yer alarak, halkın bilgisine getirilen yasa tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin Meclis Başkanlığı’na yazılı sunulması için tanınan 20 günlük sürede 4’üncü gün geride kaldı.

Hükümetin ‘ivedilik’ talep etmesi, bu talebin de Genel Kurul’da onaylanması halinde, söz konusu tasarılar 20 günden önce Meclis’teki Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündemine gelecek.

Herhangi bir ‘ivedilik’ talebi olmazsa, 20 günün sona ermesiyle komitede görüşülmesi için tarih belirlenecek.

Kamuoyunda ciddi tepkiye neden olan yasa değişiklikleriyle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, söz konusu yasa tasarılarıyla yerel yönetim sürecine benzer bir mücadele süreci yaşanacağını söyledi.

Talat, yasalarda yapılmak istenen değişiklikle, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin yeni düzenlemeler öngörüldüğünü, bu anlayışla uyuşmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Görüş almak için aradığımız, Komite Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’e ise ulaşılamadı.

Öte yandan söz konusu değişikliklere ciddi tepki gösteren, dün bir araya geleceği açıklanan Baro Konseyi’nin toplantısı da bu hafta içerisinde farklı bir güne ertelendi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat:

Yerel yönetimler sürecine benzer mücadele süreci yaşanacak

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, söz konusu yasa tasarılarıyla yerel yönetim sürecine benzer bir mücadele süreci yaşanacağını söyledi.

Talat, yasalarda yapılmak istenen değişiklikle, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin yeni düzenlemeler öngörüldüğünü, bu anlayışla uyuşmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

CTP Meclis Grubu olarak, şu anda yapılmak istenenlerin tam aksine, demokratik, hakların geliştirilmesi ve çağdışı kalan ceza yasalarındaki maddelerin ayıklanmasıyla ilgili tavırlarının olduğunu söyleyen Talat, bu konuda çalışmalar yapıp, Meclis gündemine getirmeye hazırlandıkları bir dönemde aksi yönde adım atılmasını eleştirdi.

Talat, “Parti içerisinde değerlendireceğiz ama yerel yönetimler sürecine benzer mücadele süreci yaşanacak” diye konuşarak, komite toplantılarına tüm vekillerin katılıp, görüş beyan edebileceğini belirtti.

Talat, eylem örgütlemesiyle ilgili paydaşlarla temasa geçeceklerini de kaydetti.