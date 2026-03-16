Talat: “Meclis yayının altında troll saldırı var”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Meclis yayınlarının altında sahte hesaplarla yapılan yorumlara dikkat çekerek troll saldırısı olduğunu söyledi.

Talat, özellikle CTP milletvekilleri kürsüye çıktığında benzer içerikte yorumların yoğunlaştığını belirterek, bunun organize bir durum olduğuna işaret etti.

“Meclis yayının altında troll saldırı var. Bu aralar nedense çeşitli sahte hesap ağırlıklı hesaplar özellikle CTP milletvekilleri kürsüye çıktığında, aynı kalıptan çıktığı belli olan yorumlarla yayının altı cümbüşe dönüyor.” diyen Talat, “Bunu organize edenlerin düşünmesi gerekiyor. İletişimcilere sesleniyorum organik olmadığı belli. Oralara da para veriliyorsa başka şeylere aktarılsın.” ifadelerini kullandı.