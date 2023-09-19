Talat: İnsanlar iradesiz yöneticilerden bıktı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, halkın iradesiz yöneticilerden bıktığının altını çizdi.

Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan Ongun Talat, “Kıbrıslı Türkler olarak çözüm iradesine yeniden sarılmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Düzeltilebilecek çok şey var. Yeter ki siyaset irade sahibi olsun”

Memlekette birçok sorun olduğunun altını çizen Talat, artık yapıcı yerlerden konuşmak gerektiğine dikkat çekti. Geleceğini artık başka yerde arayan gençlerden de söz eden Talat, göç dalgası içerisinde olunduğunu da vurguladı. “Yurtsuzlaşma duygusu dağıtılmalı. Kara bulutları dağıtmakla ilgili bir çaba ortaya koymamız gerekiyor” diyen Talat, bir çürüme ve yozlaşmışlık durumunun, toplumun birçok unsuruna yayıldığını kaydetti. Konuların artık yapıcı bir şekilde ele alınması gerektiğine de dikkat çeken Talat, “Düzeltilebilecek çok şey var. Yeter ki siyaset irade sahibi olsun. Güçlü bir geleneğe sahip sivil toplumumuz da var” ifadelerini kullandı.

“Genel umutsuzluk halinden, siyasetin bir paydaşı olarak biz de etkileniyoruz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yapılan münhalsiz istihdamları da eleştiren Talat, herkesin doğru düzgün bir seçme sistemiyle kamu niteliğindeki kurumlara girme hakkı olduğunu dile getirdi. Talat, söz konusu durumun liyakate göre olması gerektiğinin altını çizdi. Ongun Talat, geçmişte CTP’nin adaleti sağlama konusunda olumlu adımlarını da anımsattı. “Genel umutsuzluk halinden, siyasetin bir paydaşı olarak biz de etkileniyoruz” diye konuşan Talat, insanların iradesiz yöneticilerden bıktığını vurguladı ve CTP’nin tek başına iktidar hedefine giden yoldan bahsetti.

“Kıbrıslı Türkler olarak çözüm iradesine yeniden sarılmamız gerekiyor”

Talat, “Kıbrıslı Türkler olarak çözüm iradesine yeniden sarılmamız gerekiyor. Biz oraya yeniden gitmeliyiz. Biz toplumsal anlamda mücadelemizi o raya yeniden dönersek verebileceğiz” diye konuştu. Anlamsız “iki devlet” ısrarının da artık çok telaffuz edilmediğini belirten Talat, “Bir sürecin başlamasıyla ilgili ümitliyim ama ihtiyatlıyım. Süreci görmeye ihtiyacımız var. Çok uzun zamandır durmuş bir süreç var” dedi. Dün açılan adli yılla ilgili de konuşan Talat, “Yargının sorunları çok uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlardır. Biz yıllardır çok benzer sorunları konuşuyoruz yargı anlamında. Bu ciddi bir sıkıntı. Sayın Esendağlı’nın konuşması en vurucu konuşmalardan biriydi dün. Tüm taraflara mesaj veren bir konuşmaydı” diye ekledi.