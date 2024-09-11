Talat: “İktidar partileri, siyaseti kendi çevrelerini zenginleştirmek için bir araç olarak görüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Ağırdağ-Boğaz Kongresi, dün akşam Boğazköy’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongreye Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, MYK Üyesi Birol Karaman, Girne İlçe Yöneticileri ve çok sayıda parti üyesi katılım sağladı. Kongrede Fikret Kan, Ağırdağ-Boğaz Örgütü başkanlığına seçildi. Bunun yanında, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi ve görev dağılımı yapıldı. Kongre öncesinde bölgede yıllarca örgüt başkanlığı yapmış Abdullah Çerkez’e Girne İlçe Başkanı Ongun Talat tarafından parti için vermiş olduğu değerli emekler için plaket takdim edildi.

Talat: "Memleketin durumu Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne büyük görevler yüklüyor"

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, kongrede yaptığı konuşmada ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı sürece dikkat çekti. Talat, memleketin kurumlarının bizzat milliyetçi kesimler tarafından çökertildiğini, liyakatın göz ardı edildiğini ve kadroların gereksiz şişirildiğini vurguladı. Özellikle teknik alanlarda büyük bir açık varken, gereksiz pozisyonların doldurulduğunu belirtti. Talat, "Bu memleketin ihtiyacı olan teknik dairelerde büyük bir açık var. Bu hesapsızlık, devleti siyasi bir avanta aracı olarak görmelerinden kaynaklanıyor" dedi.

Talat, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik krize de değinerek, iktidardaki partinin kurultay kampanyası için milyonlar harcamasını eleştirdi. Bu harcamaların sadece bir partinin üyelerini ilgilendiren bir kurultay için yapıldığını, bu anlayışın siyaseti bir avanta kapısı olarak gördüğünü ifade etti. "Kendi yandaşlarını ve çevrelerini zenginleştirmek için siyaseti bir araç olarak görüyorlar" diyen Talat, bu çarpık düzeni düzeltmek ve halka gerçek hizmet sunabilmek için CTP’nin iktidara gelmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Çelebi: "CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısı ortada"

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de kongrede söz alarak, CTP’li belediyelerin yerel yönetimlerdeki başarısını vurguladı. Çelebi, merkezi hükümete rağmen CTP’li belediyelerin gözle görülür başarılara imza attığını belirterek, "CTP bir okuldur, çok iyi yöneticiler yetiştirdi. Dikmen Belediyesi olarak milyonlarca yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye olarak ciddi bir başarı yakaladıklarını dile getiren Çelebi, Dikmen Belediyesi’nin ülkenin en saygın kurumlarından biri haline geldiğini söyledi. Çelebi, yerel yönetimlerde gösterilen bu başarının parti açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ayrıca, ülkenin geleceği için çalışmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Yeni yönetim belirlendi

Kongrenin sonunda, CTP Ağırdağ-Boğaz Örgütü’nün yeni yönetim kurulu üyeleri de açıklandı. Fikret Kan başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde Umut Canar, Neslihan Saygı, Fazilet Özucçar, Meryem Trabulus, Tanyel Yıldırım, Ayşe Dayı Özyıldız, Mustafa Akay ve Erdoğan Çiftlikağası yer aldı.