Talat: İki devletli çözümden bahsedenler topluma hayal satıyor

CTP milletvekili adayı Ongun Talat, insanların önünü göremediği, gelecek kaygısı yaşadığı, genç işsizliğin yüksek seviyelere çıktığı, gençlerin yeniden göç yollarına düştüğü günlerden geçildiğini ifade etti. Talat, “İki devletli çözümü ortaya atanlar topluma hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayali satıyorlar” dedi. Kıbrıslı Türklerin Federal Kıbrıs hedefini eşit ve özgür bir hayata ulaşma çabası olarak gören Ongun Talat, CTP’nin federal çözüm hedefine her zamanki gibi kararlılıkla inandığını belirtti. Havadis Web Tv’de Damla Dabiş Özel’in konuğu olan Talat, CTP’nin hedefinin hükümete gelmek olduğunu, Meclis’in bir mücadele alanı olduğunu belirtti. Önümüzdeki süreçte siyaset kurumunun ‘değiştirme’ kapasitesini göstermekle ilgili önemli bir görevin kendilerini beklediğini kaydeden Ongun Talat, CTP’nin bunu başarabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

“Türkiye kuzeyi yönetmeye çalışıyor”

Türkiye ile ilişkiler konusuna değinen CTP Milletvekili adayı Ongun Talat, ‘talimat alan, talimat veren’ noktasından çıkarak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin direkt olarak Kıbrıs’ın kuzeyini yönetmeye çalıştığını bunun da Kıbrıslı Türklerde özgüven ve özne olma kaybını ortaya çıkardığı söyledi. Geldiğimiz noktada yüzde 30 genç işsizliğin ortaya çıktığını, gençlerin göç ettiği, güneyde iş bulmaya çalıştığını söyleyen Ongun Talat, “Ülkedeki teşvik sisteminin değişerek gençlerin önünü açacak projelere yönelmeliyiz” dedi.

“Yurtdışına göç eden gençler en büyük kaygımız”

“Yeni iş kuracak gençleri vergilerle boğarken kayıt dışı ekonomiye dokunmayan bir yapı bulunmaktadır. CTP’nin hedefi vergi oranlarını düşürerek tabana yaymak, vergi adaletini sağlayarak genç girişimcilerin önünü açmaktır. Yurtdışına göç eden gençler bizim en büyük kaygımızdır” diyen Ongun Talat gençlerin bu topraklara kök saldığı, adaletli ve liyakata bağlı bir ülke yaratma hedefinde olduklarını ifade etti. İstihdam politikalarında ihtiyaç olan alanlara liyakat çerçevesinde istihdam yapılması gerektiğini belirten Ongun Talat, “insana değer veren anlayışı CTP tesis edecek” şeklinde konuştu.

“Euro muhasebesi tüm piyasayı koruyacak”

Son dönemde artan kredi borç miktarları ile ilgili soruyu cevaplayan Ongun Talat, ülkedeki esnaf ve KOBİ’lerin iflas ile karşı karşı olduğunu, mükerrer faiz uygulamasının yasal düzenleme yapılarak ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Euro muhasebesine geçişin orta vadede tüm piyasayı koruyacak ve istikrar kazandıracak gerçekçi bir araç olduğunu belirten Ongun Talat, “Önümüzdeki süreçte CTP bu iradeyi gösterecek” dedi.

“Hükümet insanların umutlarıyla oynuyor”

Asgari ücret ile ilgili geçtiğimiz günlerde alınan karara değinen CTP milletvekili adayı Ongun Talat, hükümetin burada bir oyun oynamaya çalıştığını ‘tavşana kaç tazıya tut’ diyerek insanların umutları ile oynadığını söyledi. Talat, asgari ücretin yeni rakamlarla bile yeterli bir miktar olmadığını belirterek “emekçilerin korunması bizim en önemli önceliğimizdir” dedi. Bu rakamı belirlerken küçük işletmelerin bu rakamı ödeyebileceği bir teşvik sisteminin getirilmesi gerektiğini, aksi halde bunun işsizliğin önünü açan bir uygulama olacağına vurgu yapan Talat, hükümetin emekçi katmanlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirtti. Talat, CTP’nin seçimlerden sonra bu alanda da gerekli düzenlemeleri yapacağını ifade etti.

“Boykot çağrılarına destek azalıyor”

Boykot çağrıları hakkındaki soruyu yanıtlayan CTP milletvekili adayı Ongun Talat, boykot düşüncesinde olan kişilere saygı duymakla birlikte boykota desteğin azalma eğiliminde olduğunu gözlemlediğini belirtti. Talat, “Siyaset kurumu topluma üstten bakmamalı, kibirli olmamalı. CTP olarak özeleştiri süreçlerini çalıştırarak geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılmalı” dedi. CTP’nin önümüzdeki dönemde ülkeyi yönetmeye talip olduğunu belirten Ongun Talat, “Ülkenin kendi kapasitesine güvenerek ve kurumsal yapısını ileriye taşıyarak CTP’nin yöneteceği bu süreçlerle ülkenin daha ileriye taşınacağı inancındayım” dedi.