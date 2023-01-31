Talat: “Hükümet’in boşluğunu, TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü dolduruyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat, “Çöken Kurumlar, Doldurulan Boşluklar” konusunda güncel konuşma yaptı.

Meselenin özünün iradesizlikte düğümlendiğini söyleyen Talat, ekonomik ve siyasi bağımlılık, kurumsal çöküş ve boşlukların doldurulmasının ele ele devam ettiğine, kimsenin yönetimde hükümetin olduğuna inanmadığına işaret etti.

Paralel bir bürokratik yapı oluşturulduğunu ifade eden Talat, ülkedeki kurumların devre dışı bırakılmak istendiğini belirtti.

Talat, “Toplumun kültürel değer ve yapısına saldıran bir bürokratı görevden alamayacak kadar iradesizsiniz” dedi.

Din İşleri Başkanı ile ilgili hükümetin farklı açıklamalar yaptığını söyleyen Talat, bu açıklamaların ülkeyi hükümetin yönetmediğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Talat, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ve bağlı birimlerin, hükümetin bıraktığı boşlukları doldurduğunu da vurguladı.

Talat, Girne bölge muhtarlarının AKP KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer tarafından toplantıya çağrıldığını ve muhtarların sorunlarını merkezi idarenin değil kendilerinin çözeceğinin söylediğini aktardı.

Kıbrıslı Türklerin kaderinin iradesizlik olmadığını söyleyen Talat, CTP’nin boşluk bırakmadan halkın gereksinimlerini karşılamaya hazır olduğunu, CTP’li belediyelerde bunun yapıldığını belirtti.

Şan: “AKP KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer katkı koymak istemiş olabilir”

Maliye Bakanı Alişan Şan, AKP KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer’in katkı koymak istemiş olabileceğini, yüreği insan sevgisiyle dolu bir kişi olduğunu aracı ve köprü olmak istediyse bunun altına bir şey aramamak gerektiğini söyledi.

Ülkede Avrupa Birliği Ofisi bulunduğunu, kendi istediği yerlere teknik destek, fikir verdiğini dile getiren Şan, Türkiye’nin verdiği destek ve fikirlere neden karşı çıkıldığını, neden Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı yardımların eleştirildiğini sordu.

Şan, “kırıcı ve incitici söylemlere” dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.