Talat: Havaalanında bir rulet masası eksik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı’yla ilgili yaptığı konuşmada, “Bu memleket açık hava kumarhanesine çevrildi.” dedi, yasa değişikliğiyle tüm sınırlamaların kaldırıldığını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, CTP Milletvekili Sami Özuslu’ya yönelik “Havaalanında kumarhane reklamı yoktur” açıklamasını eleştiren Talat, “Havaalanında bir rulet masasının kurulmadığı kaldı. Bu memleketin kumarhane turizmi üzerinden reklamı yapıldığını göz ardı mı edeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın, Türkiye’den gelenler için bir “kaçamak adasına” dönüştürüldüğünü belirten Talat, “Otel reklamı adı altında kumar reklamı yapılıyor. İnsanlar Kıbrıs’a geleceklerinde ailelerinden gizliyor. Gece kulüpleri de bir tarafta. Bu yasa değişikliği ile memleketi açık hava kumarhanesine çeviriyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın turizm modelinin kumarhane ve gece kulüplerine kilitlendiğini belirten Talat, “Filmlerde bile Kıbrıs’ın geçtiği her yerde kara para, kumarhane, suç ilişkileri var.” dedi. Milletvekili Doğuş Derya’nın da bu yasa ile kara para aklama yasa tasarısı arasındaki bağlantıyı ortaya koyduğunu belirten Talat, “Bir de yasa gücünde kararname ile yabancıların taşınmaz mal alımını arttırdınız. O da bununla bağlantılıdır. Daha önce yapılan sınırlandırma aslında kara paraya karşı alınmış bir önlemdi.” şeklinde konuştu.

Turizm Bakanı’na da seslenen Talat, “Kumarhane dışında turizm modelleri ile ilgili olarak nasıl bir planınız var?” diye sordu ve “Bu yasa tasarısı ile ülke tamamen kumarhane turizmine esir olacak. Küçük oteller yavaş yavaş kapanacak.” ifadelerini kullandı.

Yasa değişikliğiyle birlikte mevcut yasada bulunan kısıtlamaların da kaldırıldığını belirten Talat, “Bu değişiklikle daha önceki yasada 5 olan ön izin sınırı kalkıyor, sınırsız bir ön izin hakkı getiriliyor. Şehir merkezlerindeki tesislere izin verilemezdi, o şart da kaldırıldı. Okulların 500 metre yakınına kumarhane açılamazdı, o da 100 metreye düşürüldü.” dedi ve “Eğitim Bakanı karşı çıkacak mı?” diye sordu.

Konuşmasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu, yasa tasarısında imzası bulunması nedeniyle eleştiren Ongun Talat ile Bakan Amcaoğlu arasında Meclis Genel Kurulu’nda sözlü tartışma yaşandı. Talat, “ ‘Buna karşıyım’ demiştiniz. Sizin imzanız yok mu?” diye sordu, Bakan Amcaoğlu “Sana ne? Bu benim sorumluluğumdur. Sana hesap vermem ben. Konuşmana beni karıştırma.” şeklinde karşılık verdi.