Talat: Geçitköy halkına verilen sözler tutulmuyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Geçitköy halkının düzenlediği eyleme destek verdi. “Hükümet” yetkililerinin verdikleri tüm vaatlere rağmen, uğradıkları zararın tazminini ve güvenliklerini tehdit eden derenin ıslahıyla ilgili olarak herhangi bir adım atmamasından dolayı düzenlenen eyleme, CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Fikri Toros da katıldı. Eylemde konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat, muhalefet olarak Gecitköy halkının sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi ve verilen sözlerin tutulmamasını eleştirdi. Söz konusu eylem bugün Geçitköy’de düzenlendi.

“Muhalefet olarak bu meseleyi gündem yapmaya kararlıyız”

Geçitköy’de kurulabilecek işbirliğini önemsediklerinin altını çizen Talat, ilk günden itibaren buradaki zarar ziyanı takip etmeye, meclisin gündeminde de tutmaya çalıştıklarını belirtti. Memleketin yangın yeri olduğuna işaret eden Talat, Geçitköy’ün, küçük ölçekli bir yer olarak devletin sahip çıktığını göstermesi gereken bir yer olduğuna vurgu yaptı. “Devlet, buradaki zarar ziyanı karşılayamayacak durumdaysa, devlet kavramını sorgulamak lazım” diyen Talat, önümüzdeki sene de aynı sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etti, gereken önlemlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizdi. Muhalefet olarak söz konusu sorunla ilgili bir araştırma komitesi kurulmasını önerdiklerine dikkat çeken Talat, “hükümet” kanadından olumlu geri dönüş almadıklarını kaydetti. Konuyla ilgili ısrarcı olacaklarını dile getiren Talat, “Yapılması gereken yıllardır ortada. Muhalefet olarak bu meseleyi gündem yapmaya kararlıyız. Bundan sonraki güvenlikle ilgili endişelere göz yummayacağız” diye ekledi.