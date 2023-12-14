Talat, Ercan’daki güvenlik zafiyeti kaynaklı hırsızlık olayını kürsüye taşıdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği; Yeni Ercan Havalimanı’nda güvenlik zafiyeti bulunan bir noktada, yer hizmetleri sağlayıcısı İstanbul Handlig’teki bazı çalışanların, yolcuların valizlerinden değerli eşyalarını çalmasıyla ilgili başlatılan soruşturmayı Meclis kürsüsüne taşıdı.

Ulaştırma Bakanlığı’na ait bütçenin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Talat, Ercan’ın işletmecisi T&T isimli şirketin, devlet ile imzalanan sözleşme gereğince çalıştırması gereken oranda güvenlik görevlisi çalıştırmadığını, limanda güvenlik zafiyetinin oluştuğunu ve hırsızlık yaşandığını belirtti.

Talat, “Dünyaya rezil olduk” diyerek, “Siz devlet olarak bu şirkete güvenlikle ilgili sorumluluklarını yerine getir bile diyemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Talat, yeni Ercan’a ilişkin “Olmadı. Hırsızlık yaşanıyor… 150 olması gereken güvenlik görevlisi sayısı 85… Bu kişiler de eğitime girmediler. Polisle işbirliğine girmediler… Polisler o kadar mesai yükü altında ezilirken, oranın güvenliğini de mi üstelenecek?” diye sordu.

Ercan’daki söz konusu hırsızlık olayının basına yansımasının ardından yurtdışından çok sayıda insan, valizlerinden eşyalarının çalındığını belirterek polise başvurmuş, Almanya’dan dahil pek çok yabancı ifade vermek üzere Kıbrıs’a gelme kararı almıştı.