Talat: “Elektrik Kurumu'nda yeni işe girenler kortej yürüyüşüne katılma talimatı aldılar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yeni işe başlayanların kortej yürüyüşüne katılma talimatı aldığını söyledi.

Talat, “Sınavla ve hakkınla işe girmişsen, kim sana, hangi cesaretle talimat verebilir ki? Kıbrıs küçük yer, yine fena yakalandınız. Utanma duygunuz varsa "fena" tabi” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Elektrik Kurumu'nda torpille işe başlayanlar diyet ödemeye başladılar.

Yeni işe girenler, Başbakanlık'tan tek tek aranarak bugünkü kortej yürüyüşüne katılma talimatı aldılar.

Orada Kıb-Tek Yönetim Kurulu Sekreteri'ni bulacakları ve ondan imza karşılığında UBP tişörtü alacakları kendilerine bildirildi. Tişörtleri giymek ise zorunlu...

Olayın en dikkat çekici tarafı ise, yalnızca münhalsiz işe alınanlara değil, sınavla alınanlara da aynı talimatın verilmiş olması.

Sınavla ve hakkınla işe girmişsen, kim sana, hangi cesaretle talimat verebilir ki?

Kıbrıs küçük yer, yine fena yakalandınız. Utanma duygunuz varsa "fena" tabi…