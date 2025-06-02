Talat “Çocuklarımın geleceğini karartamazsınız” deyince, Berova küfretti

Meclis Genel Kurulu’nda, hükümetin “kumarhane yasası” ile ilgili Mecliste kürsüye çıkan CTP Milletvekili Ongun Talat, “Çocuklarımızın geleceğini karartamazsınız, ikiyüzlü siyaset yapıyorsunuz; bayrak, ezan, sonra kumarhane ” dedi, Maliye Bakanı Özdemir Berova ise “Has...” şeklinde küfür etti.

Genel Kurulda konuşan Talat, “Gerçekten çok yazık. Buraya şu ana kadar bir tane vekil çıkıp da neden bu değişikliklere evet diyeceğini açıklayamadı. Nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Bu yasayla birlikte bu memlekette yüzlerce kumarhane açılacak, tamam mı bu iş?” diye sordu.

Talat’ın bu soruları sırasında hükümete mensup vekiller “güldü.”

Bunun üzerine Talat, “Niye gülüyorsunuz? Az önce etkinlikte vatan, millet, sakarya, ezan dediniz. Zafer, Allah yolundan şaşmayanlardadır” dediniz. Ne kadar iki yüzlü bir siyaset bu! Çok ikiyüzlüsünüz. Bundan hepiniz sorumlusunuz. İzlem Hanım nerede? Oy vermeye gelince gelip oyunu verecek, sonra da TV’de çıkıp anlatacak, ‘yok öyle karşıyım, böyle karşıyım’ diye. Utanın” dedi.

Talat, “Hem benim çocuklarımın geleceğini karartacan, hem de gücenecek misin?” diye sordu.

Bunun üzerine Maliye Bakanı Özdemir Berova, Talat’a yönelik “Hass..” şeklinde küfretti.

Talat ise “Terbiyesiz, hepiniz ikiyüzlü siyasetçilersiniz” dedi.