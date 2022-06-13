Talat: “Bir devlet kendi kayıtlarını özel bir şirkete devretmez!”

Meclis Genel Kurulu, UBP ve CTP’ye bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunduğu Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-EDİ) Yasa Önerisi’ni gündeme aldı.

E-devlet protokolü kapsamında veri merkezi yönetiminin TÜRKSAT’a verilmesinin öngörüldüğüne işaret eden CTP Milletvekili Ongun Talat, bu ülkede yaşayan herkesin verilerinin başka bir yere verilmesi hakkının olmadığına vurgu yaptı, bu yasa önerisinin de bu nedenle ortaya çıktığını ifade etti.

Süreci hatırlatan Talat, komiteye davet edilen uzmanların, bir devletin kendi egemenlik sahasındaki verileri bir özel şirkete açma hakkı olmadığını ve bunun ‘sakıncalı’ olduğunu da vurguladığını aktardı.

Talat, “Devlet olan bunu asla yapmaz… Bir devlet kendi tapu kayıtlarını özel bir şirkete devretmez, kendi gümrük kayıtlarını kendi şirketlerinin güvenliğini tehdit edecek şekilde devretmez. İnsanların kişisel bilgilerini devretmez” şeklinde konuştu.

Komite hukukçusunun da yorumunda ‘e-devletin’ değil ‘devletin’ verilerinin devredileceği yorumunda bulunduğunu ifade eden Talat, “Tırnaklarımızla bir yerinden tutmaya çalıyoruz. Bu tehdidin UBP’li bazı milletvekilleri tarafından da fark edilmesi nedeniyle ortak bir öneri sunmuş bulunuyoruz” dedi.

Yasa Önerisi’nin tek başına yeterli olmayacağını da kaydeden Talat, protokolün bekletilmesi ve ilgili maddenin düzeltilmesi gerektiği görüşünü de belirtti.

Yasa önerisinin bu tehdidin ortadan kaldırılmasında tek başına etkili olamayacağının altını çizen Ongun Talat, “Kurumlarımızın yetkilerini birer birer devrettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. E- devlet süreci de bunlardan biri olacak. Kendi rızamızla kendi egemenlik sahamızdaki verilerimizi devrediyoruz” dedi, ‘tehlikeye’ dikkat çekti.