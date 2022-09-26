Taksiciye çarpan alkollü sürücü tutuklu yargılanacak

Alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile yayaya çarparak kaza yapan zanlı A.J.O. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Ozan Avcı, zanlının 8 Eylül tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde 93 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Kolan Hastanesi önlerine geldiğinde, yol içerisinde taksi müşterileri olan meçhul şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan Lefkoşa'da sakin 19 yaşındaki Ozan Polat'a aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı.

Polis, çarpmanın ardından Polat’ın 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınış olup hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.

Polis, Polat’ın beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu ve durumunun kritik olduğunu da ifade etti.

Polis, zanlının kaza mahallinden konu araç ile isim ve adres bırakmadan ayrıldığını ve aynı gün saat 04.50'de kaza yaptığı aracın yanında tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini fakat 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.

Polis, etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ifade ederek yasal statüsü olmayan, alkollü, sürüş ehliyetsiz, sigortasız, süratli ve dikkatsiz araç kullanan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.