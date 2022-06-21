Takla attı, hafif yaralandı
Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.
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Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde, saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Babatunde Stephen OJO yönetimindeki SK 052 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Olbia Sitesi yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kendi imkanları sağlık merkezine gitti.
Soruşturma devam ediyor.
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