Takip, ileti, like… Sosyal medyada siyaset dönemi

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kimi siyasi parti liderleri, sosyal medyayı etkili şekilde kullanıyor. Bazıları ise vatandaşlarla iletişimi internet üzerinden değil, daha ‘geleneksel’ yolu tercih ederek, yüz yüze kurmayı tercih ediyor.

Sosyal medyada en fazla takipçi sayısına isim HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay. Özersay’ın Facebook, Twitter ve Instragram’da olmak üzere toplamda 39 bin 449 kişi takipçisi bulunuyor. Özersay’ı 24 bin 87 takipçi sayısı ile CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman takip ediyor.

İşte sosyal medyada takipçi sayıları:

Kudret Özersay: 39 bin 449

Tufan Erhürman: 24 bin 87

Erhan Arıklı: 16 bin 415

Fikri Ataoğlu: 5 bin 455

Ersan Saner: 4 bin 148

Cemal Özyiğit: 1.191

Ayşe GÜLER



Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kimi siyasi parti liderleri, sosyal medyayı etkili şekilde kullanıyor. Kimileri ise vatandaşlarla iletişimi internet üzerinden değil, çoğunlukla ‘geleneksel’ yoldan, yüz yüze kurmayı tercih ediyor.

Siyaset kulislerinde sosyal medyada en fazla takipçi sayısına isim HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay.

Özersay’ın Facebook, Twitter ve Instragram’da olmak üzere toplamda 39 bin 449 kişi takipçisi bulunuyor. Özersay’ı 24 bin 87 takipçi sayısı ile CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman takip ediyor.

En az takipçi sayısı ise TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit’e ait.

Twitter hesabı bulunmayan Özyiğit’in toplamda bin 191 takipçisi bulunuyor.

YENİDÜZEN, Kıbrıslı Türk parti liderlerinin siyasi kimlikleriyle ilgili açılan resmi ‘sosyal medya’ hesaplarını inceledi.

En fazla takipçi Özersay’da…

Siyasi parti liderleri arasında sosyal medyada en fazla ‘takipçi’ sayısına sahip isim, HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay.

Özersay’ın Facebook, Twitter ve Instragram’da olmak üzere toplamda 39 bin 449 kişi takipçisi bulunuyor.

Özersay’ı Facebook üzerinden 17 bin 882 kişi, Twitter üzerinden ise 15 bin 304 kişi takip ediyor.

Instgramda ise 6 bin 263 kişi Özersay’ı takipte…

Erhürman’ı, 24 bin 87 takipte

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da sosyal medyayı aktif kullanan siyasi parti liderleri arasında yer alıyor.

Erhürman’ın toplam takipçisi sayısı 24 bin 87.

Facebook’taki resmi sayfasında Erhürman’ı 9 bin 863 kişi takip ediyor.

Erhürman’ın Twitter’da 9 bin 842, İnstagram’da ise 4 bin 382’si takipçisi bulunuyor.

16 bin 415 kişi Arıklı’yı takip ediyor

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı’nın ise 16 bin 415 resmi sosyal medya hesaplarında takipçisi bulunuyor.

Arıklı’nın kişisel sayfasını 5 bin 776 kişi takip ediyor, Twitter’ını ise bin 137 kişi takipte.

Instagram sayfasını da bulunan Arıklı’nın 9 bin 502 takipçisi yer alıyor.

Ataoğlu 5 bin 455 kişi

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu’nu ise sosyal medyadan 5 bin 455 kişi takip ediyor.

Takipçilerin 3 bin 474’ü Facebook uygulaması, bin 981 ise Instagram uygulaması üzerinden Ataoğlu’nu takipte.

Ataoğlu’nun Twitter hesabı ise yok.

Saner’in 3 ayrı Twitter hesabı var…

Başbakan Ersan Saner’i ise Facebook üzerinden 453 kişi takip ediyor.

Saner’in Instagram üzerinden takipçi sayısı ise 2 bin 671.

Saner’in 3 farklı Twitter hesabı bulunuyor. Hesaplarından birinin 398, diğerinde 623, Mart ayında açılan son hesabında ise 3 takipçisi yer alıyor.

En az kullanan isim: Özyiğit

Sosyal medyayı en az kullanan siyasi lider TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit.

Özyiğit’in toplam takipçi sayısı bin 191, Twitter’ı ise bulunmuyor.

En son güncel paylaşımı 2019 yılında yapılan, Özyiğit adına açılan resmi Facebook sayfasında 161 takipçi yer alıyor.

Instagram takipçisi sayısı ise bin 30.



Güneyde de araştırıldı…

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinde de siyasilerin ve partilerin sosyal medyadaki takipçi sayıları basına yansıdı.

Alithia gazetesi “Gnora Confidential” şirketine bağlı “Social Media Compass”ın verilerine dayanarak milletvekilliği seçimlerinden iki ay öncesinde, siyasi partilerin ve siyasilerin sosyal medyadaki takipçi oranlarına yer verdi.

Gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un en fazla Facebook’ta, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise en fazla Twitter ve Instagram’da takip edildiğini belirtti.

Habere göre, Papadapulos’un Facebook’ta 34 bin 710, Eleni Theoharus’un 28 bin 641, Yorgos Lillikas’ın 10 bin 8, Averof Neofitu’nun 7 bin 553 takipçisi bulunuyor.

Neofitu’nun Twitter’de 20 bin 500 takipçisi bulunurken, onu 14 binle Nikolas Papadopulos takip ediyor.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu sadece Twitter hesabına sahipken takipçi sayısı ise 8 bin 468.

Gazete siyasi parti bazında ise Facebook’ta en fazla takipçiye, 16 bin 427 ile AKEL’in sahip olduğunu DİSİ’nin ise Twitter ve Instagram’da önde olduğunu belirtti.