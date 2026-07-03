KTTO ve KTSO: “Sıfır km hafif ticari araçlarda Fiyat İstikrar Fonu sıfırlanmalı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), sıfır km hafif ticari iş araçlarının ithalatında uygulanan yüzde 16 oranındaki Fiyat İstikrar Fonu’nun sıfırlanması çağrısında bulundu.

KTTO ve KTSO yaptığı ortak açıklamada, mevcut Fiyat İstikrar Fonu Yasası Emirnamesi uyarınca, sıfır km hafif ticari iş araçlarının ithalatında yüzde 16 oranında Fiyat İstikrar Fonu uygulandığını, oysa söz konusu oranın Kıbrısın güneyinde ve İngiltere’de yüzde sıfır, Türkiye’de ise yüzde 4 seviyesinde olduğunu belirtti.

Ticari araçların lüks tüketim malı değil, sanayi ve ticaretin mal ile hizmet üretim süreçlerinde temel maliyet unsurlarından olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili araçlara uygulanan yüzde 16’lık yüksek fonun üretim maliyetlerini artırdığı ve iş dünyası üzerinde ek maliyet yükü oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, artan maliyetlerin yalnızca fiyatlara yansımadığı, aynı zamanda kısıtlı döviz kaynaklarının daha hızlı şekilde yurt dışına çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Kıbrısın güneyi ve İngiltere’de söz konusu oranın yüzde sıfır olduğu anımsatılan açıklamada, mevcut uygulamanın rekabet gücünü zayıflattığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle üretim maliyetlerinin düşürüleceği, ticari faaliyetlerin destekleneceği ve ekonomide doğrudan bir canlanma yaratılacağı da vurgulandı.