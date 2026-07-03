Geleceğin kaşifleri bu yaz kampında buluşacak

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Kampı, 7 ila 13 yaş grubu öğrencilere robotikten sanata, yapay zekadan oyun tasarımına uzanan 14 farklı atölye ile 6 Temmuz–21 Ağustos tarihleri arasında zengin bir yaz öğrenme deneyimi sunuyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Yaz Kampı, 7-13 yaş arası öğrenciler için zengin içerikli bir öğrenme ve deneyim programı olarak yazın verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirilmesini hedefliyor. 14 farklı atölye ve deneyim alanından oluşan kamp programı, öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. 6 Temmuz’da başlayacak olan kamp süresince etkinlikler sabah 09:00, akşam 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılara 2 ara öğün ve 1 öğle yemeği sunulacak olan program, çocuklara eğlence dolu bir yaz sunarken, ailelerin de güvenle çocuklarını emanet edebilecekleri nitelikli bir eğitim ortamı bulmasını sağlıyor.

Haftalara yayılan ve 21 Ağustos’a kadar sürecek olan programda her hafta farklı temalar öne çıkıyor. Robotik ve Kodlamaya Giriş Haftası’nda Ardunio dersleri ve LEGO Spike Robotik Kodlama çalışmaları yer alırken; Yaratıcılık ve Üretim Haftası’nda sanat atölyeleri ile 3D yazıcı destekli temel modelleme ve tasarım etkinlikleri düzenlenecek. Üçüncü haftadaki iletişim, ifade ve sosyal beceriler haftasında drama ve duygu atölyesi ile İngilizce eğlence atölyeleri bulunurken, Strateji Ve Analitik Düşünme Haftası’nda satranç kulübü ve yapay zekâ temelli Prof Dux çalışmaları öne çıkacak. Devam eden haftalarda ise dijital oyun tasarımı, VR oyun deneyimi, drone soccer, NEU Drift, gemicilik ve gemi simülatörü ile yelken kulübü gibi uygulamalı etkinlikler öğrencilerle buluşacak.

Program kapsamında öğrenciler her hafta Mimoza Otel ev sahipliğinde düzenlenen deniz etkinlikleriyle yazın keyfini deneyimleme fırsatı bulacak. Kamp sonunda ise katılımcılara sertifika verileceği belirtilirken, detaylı bilgi ve kayıt için +90 548 833 13 38 numaralı telefon üzerinden iletişim sağlanabileceği ifade edildi.

Anna Günsel: “Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında merak duygularını besleyen öğrenme ortamları büyük önem taşıyor.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, çocukların geleceğe hazırlanmasında merak duygularını besleyen, üretmeye teşvik eden ve keşfetme heyecanlarını canlı tutan öğrenme ortamlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Kampı’nı da bu anlayışla tasarladık” dedi.

Bilim, teknoloji, sanat ve sporun iç içe geçtiği kamp programının, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Anna Günsel, “Programımızla çocuklarımızın birlikte üretmeyi, problem çözmeyi, iletişim kurmayı ve özgüven geliştirmeyi de deneyimlemelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaz kampının çocuklara nitelikli ve keyifli bir öğrenme deneyimi sunduğunu vurgulayan Anna Günsel, “Yaz tatilini eğlenceli bir öğrenme yolculuğuna dönüştüren bu kampın, çocuklarımızın gelecekteki eğitim yaşamlarına ilham verecek önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.