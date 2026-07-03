Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda, Mali Rapor oybirliği ile onaylandı.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, genel kurul, KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Divan Başkanlığını Erdoğan Ağdelen’in üstlendiği Genel Kurul, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç’ın konuşmasıyla başladı. Ardıç, odanın topluma kazandırdığı değerleri vurgulayarak, ekonomik daralma karşısında Vakıflar Bankası üzerinden düşük faizli kredi uygulaması başlattıklarını, bunun üyelik aidatlarından yaratılan kaynakla mümkün olduğunu belirtti. “Esnaf Kart” için yeni bir çalışma başlattıklarını da ifade eden Ardıç’ın konuşmasının ardından mesajlar okundu ve yıllık çalışma raporu tartışıldı.



Tulga: “Güç aza çoğa bakmaz, güçlü olan her zaman üretenlerdir”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, kurulların denetimin ötesinde yapılan işlerin gözden geçirilmesine katkı sunduğunu ifade ederek, KTEZO’nun katma değer üreten ve dayanışmayı artıran bir kurum olduğunu söyledi. Tulga, “Güç aza çoğa bakmaz, güçlü olan her zaman üretenlerdir” diyerek esnaf ve zanaatkârın toplumdaki kritik rolüne dikkat çekti.

Mali Raporun oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından Genel Kurul, önümüzdeki dönem politikalarını içeren karar tasarısını görüştü. Tasarıda, ülkede ödenen vergilerin büyük bölümünün maaşlara gittiği, buna rağmen borçlanmanın sürdüğü ve kurumların bu nedenle zayıflatıldığı belirtilerek eğitim, sağlık, kreş hizmetleri ve hayatın ucuzlatılması için kaynak yaratılması gerektiği vurgulandı.

“Bu memleket bizim” ifadesiyle tamamlanan tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca Güneş Enerji Tarlası Projesinde gelinen aşama da üyelerle paylaşıldı.