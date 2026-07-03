Yakın Doğu Üniversitesi ve Final Üniversitesi’nden bilim İçin ortak imza

Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi, eğitim ve araştırma alanlarında ortak gelişimi destekleyecek yeni bir iş birliği protokolüne imza attı.

Akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini ortak hedefler doğrultusunda buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi, eğitim ve araştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirecek kapsamlı bir protokole imza attı. İki üniversite arasındaki kurumsal iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşıyacak anlaşma; ortak bilimsel çalışmaların geliştirilmesini, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını ve uzun vadeli akademik projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreni ile yürürlüğe giren protokol; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı tarafından imzalandı.

Protokol ile iki üniversite; akademik personel ve öğrenci değişiminden ortak araştırma projelerine, bilimsel etkinliklerden akademik paylaşıma uzanan geniş bir iş birliği alanı oluşturmayı amaçlıyor. Ortak yürütülecek araştırmalar, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar sayesinde akademisyenler ve öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerine daha aktif katılımı teşvik edilecek.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, kısa süre önce Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve ile de iş birliği protokolü imzalamıştı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversitelerimiz; bilimsel üretimleri, araştırma faaliyetleri ve uluslararası başarılarıyla adanın sınırlarını aşan bir rekabet gücüne sahip”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliklerinin KKTC yükseköğretim sistemine değer katacağını ifade ederek; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversiteler arasında iş birliği kültürünün güçlenmesini son derece önemsiyoruz” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Coğrafi olarak küçük ada üzerinde bulunuyor olabiliriz; ancak üniversitelerimiz bilimsel üretimleri, araştırma faaliyetleri ve uluslararası başarılarıyla adanın sınırlarını aşan bir rekabet gücüne sahip. Bu nedenle ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket edilmesi, yükseköğretim sistemimizin gelişimine ve üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünün güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün somut akademik çıktılar üreteceğine inandığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu iş birliğinin yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecek sürdürülebilir akademik ortaklıkların temelini oluşturacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı: “Bu iş birliğinin uzun yıllar başarıyla sürmesini temenni ediyorum”

İmzalanan iş birliği protokolünün her iki üniversite için de önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirten Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı ise “Bugün imzaladığımız bu protokolün uzun yıllar boyunca kalıcı, verimli ve örnek gösterilen bir iş birliğine dönüşmesini temenni ediyorum. Aynı bölgede faaliyet gösteren, birbirine komşu iki üniversite olmanın sağladığı yakınlık, akademik ve bilimsel alanlarda çok daha güçlü bir sinerji oluşturmamıza olanak sağlayacaktır. Bu yakınlığı; ortak araştırma projelerine, akademik paylaşımlara, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine yansıtarak her iki kurum için de katma değer üreteceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.