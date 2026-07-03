3 metre yükseklikten düşen genç yaralandı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün sabah 06.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinin balkonunda dengesini kaybeden Bektaş Arda Çopur (E-21), yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.
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Girne’de yüksekten düşen şahıs yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün sabah 06.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinin balkonunda dengesini kaybeden Bektaş Arda Çopur (E-21), yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralandı.
Çopur, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, nöroşirürji servisinde tedavi altına alındı.
Lefkoşa’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Lefkoşa’da, dün saat 07.30’da aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada, Ç.D. (E-30) kanunsuz taşıdığı jiletle Ö.B.’yi (E-28) sol kol ve koltuk altından yaraladı. Olay sonucu Ç.D. tutuklandı.
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
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