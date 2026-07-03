Haziran ayı hayat pahalılığı yüzde 2,29

Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,29, yılın ilk altı ayında yüzde 16,95, yıllık bazda ise yüzde 38,46 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 8,52 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana harcama grubunda kaydedildi. Bu grubu Lokanta ve Oteller (%4,38), Alkollü İçecekler ve Tütün (%4,30), Haberleşme (%3,73), Eğitim (%3,47), Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri (%3,10), Giyim ve Ayakkabı (%2,52), Eğlence ve Kültür (%1,00), Ulaştırma (%0,73) ve Sağlık (%0,50) izledi. Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yüzde 1,07, Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda ise yüzde 0,53 düşüş yaşandı.

Endekste yer alan 485 mal ve hizmetten 75'inin fiyatı düşerken, diğer ürün ve hizmetlerde artış kaydedildi.

Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün ve hizmetler üniversiteye hazırlık özel dershane ücreti (%44,07), kolakas (%36,06) ve Ercan-Ankara uçak bileti (%35,73) oldu.

Fiyatı en fazla gerileyen ürünler ise karpuz (%62,74), kabak (%53,37) ve kavun (%50,31) olarak açıklandı.