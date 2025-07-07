Tabipler Birliği’nden halka çağrı: “Cankurtaran olmayan sahil ve havuzlara gitmeyin”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) Başkanı Ceyhun Dalkan, halka cankurtaran olmayan sahil ve havuzlara gitmeme çağrısı yaparak, uluslararası standartlar ve KKTC hukuku açısından cankurtaran bulundurmanın yasal zorunluluk olduğunu belirtti.

Dalkan, riskli alanların belirlenmesi ve eğitimli cankurtaran personelinin zorunlu istihdamı için tüm resmi kurumları harekete davet ederek, bir plajda ya da havuzda boğulmanın önlem alınmama, görev ihmali ve sorumluluk zincirindeki boşluk olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamasında, İskele’de bir çocuğun boğularak yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek aileye baş sağlığı dileyen Ceyhun Dalkan, denetimsiz, kontrolsüz , sahipsiz plajların ve havuzların halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

Bu kayıpları “Münferit değil önlenebilir nedenlerle gerçekleşen önemli halk sağlığı sorunu” olarak nitelendiren Dalkan, cankurtaran hizmetlerinin yetersizliği veya tamamen yokluğunun, deniz ve havuzlarda yaşanan ölümlerin sebebi olduğunu söyledi.

Bu konuda defalarca uyarılarda bulunduklarını, tüm yetkililere yazı yazdıklarını, kamuoyunu da bilgilendirdiklerini dile getiren Dalkan, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre boğulmanın önlenebilir bir ölüm nedeni olduğunu anımsattı.

Cankurtaran bulundurulmasının, uluslararası standartlar ve KKTC hukuku açısından yasal zorunluluk olduğunu yineleyen Dalkan, yerel yönetimlerin, kaymakamlıkların ve İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda ivedilikle adım atması, riskli alanların belirlenmesi ve eğitimli cankurtaran personelinin zorunlu olarak istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bu konuda baskı yapmaya devam edeceklerini ifade eden Dalkan, “Halkımızı cankurtaran olmayan sahil ve havuzlara gitmemeye çağırır, sorumluluk sahibi tüm resmi kurumları acilen harekete geçmeye davet ederiz” dedi.