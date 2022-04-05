Tabipler Birliği: “Pandemi bitti mi? Acil Durum Hastanesi kapatılıyor mu?”

Tabipleri Birliği pandemiye ilişkin birçok konuda Sağlık Bakanlığı'na uyarılar yaparak yanlış uygulamalardan dönülmesi çağrısı yaptı, “Pandemi Bitti mi? Acil Durum Hastanesi Kapatılıyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada “Sağlık Bakanlığı her zaman yaptığı yanlışa devam etmektedir. Sağlık örgütlerinin görüşü alınmadan ve toplum sağlığını hiçe sayacak şekilde adımlar atmaktan çekinmemektedir. Toplum sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığını yanlış ve düzensizliği kaos haline getirecek adımlardan uzak durulması gerektiği konusunda bir kez daha uyarırız” denildi.

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi tarafından başhekimlikler eliyle kamu hastanelerinde görev yapmakta olan doktorlara 1 Nisan 2022 tarihinde dağıtılan yazıda, hastanelere yatacak hastalara semptom (belirti) olmadığı sürece PCR testi yapılmamasının söylendiğine işaret edilen açıklamada “Aksi davranıldığı takdirde hastadan istenen testin ücretinin hekimden talep edileceği bildirilmiştir” denildi.

“Covid-19 pozitif hastalar saptanamazsa hastalık görünür olmadan daha yüksek rakamlara ulaşacak, hastane servislerinde sağlık hizmeti bekleyen hastalarımız bulaş riskine maruz bırakılacaktır” ifadelerine yer verilen Tabipler açıklamasında şöyle devam edildi: “Bu uygulamanın arkasında yatan neden düşünüldüğünde, acil durum hastanesini covid-19 pozitif hastalara hizmet vermesinin durdurulacağı akla gelmektedir. Acil durum hastanesindeki hizmetler ana binaya entegre başka bir servise kaydırıldığında ise; covid-19 pozitif hastalara hizmet verilemeyecek, fiziki şartlar nedeniyle temiz ve kirli alanları ayrılamayacak, çalışan ve hasta güvenliği riske atılacaktır. En önemlisi covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesi ihtiyacı duyan hastalara yeterli yatak sağlanamama riski doğacaktır”

İşte açıklamada yer alan ifadeler:

"Kamu hastanelerindeki yoğun bakım yatağı sorununu çözmek için senelerdir adım atılmayıp, bir eksiği başka bir yeri eksiltip sakat bırakarak düzeltmeye çalışılmasının tezatlığı ortadadır. Örnek olarak hastane yangınının üzerinden 2 seneden uzun bir zaman geçmesine rağmen, yanan bölümün düzenlenmesinin tamamlanıp hizmete girmemesi bu çelişkinin en büyük örneği olarak karşımızdadır.

Acil durum hastanesinin işleyişinin düzenlenmesi için hekim örgütlerine davet yapılacağı sözü verilmesine rağmen, yangından mal kaçırırcasına toplantılar düzenlendiği haberleri almaktayız. Sağlık Bakanlığı her zaman yaptığı yanlışa devam etmektedir. Sağlık örgütlerinin görüşü alınmadan ve toplum sağlığını hiçe sayacak şekilde adımlar atmaktan çekinmemektedir. Toplum sağlığını korumak adına Sağlık Bakanlığını yanlış ve düzensizliği kaos haline getirecek adımlardan uzak durulması gerektiği konusunda bir kez daha uyarırız.

Halen yeterli güvenlik görevlisi/kapıcı bulunmayan, giriş çıkışları hiçbir şekilde denetlenmeyen ve hastaların 6 kişilik koğuşlarda yattığı hastanelerimizde, 2 seneden uzun bir süredir hastaları korumak için imkansızlıklarla mücadele ederek hastane bulaşını en aza indirmeye çalışan hekimler olarak bu tepeden inme uygulamaları reddettiğimizi bildiririz. Sağlık Bakanlığına bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmesini telkin ederiz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu"