Tabipler Birliği: “İlaca erişim sorunu çözülmeli”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), hastaların çok ciddi mağduriyet yaşadığını belirterek, ilaca erişim sorununun çözülmesi için ilgilileri ivedi göreve ve çözüm odaklı iş birliğine davet etti.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sekiz aydır devam eden reçete soruşturması kapsamında birçok hekimin, eczacının tutuklandığı, haklarında yurt dışına çıkış yasağı, hesaplarına bloke geldiği ifade edilerek, “Artık soruşturma sonuçlandırılmalıdır” denildi.

Hastaların çok ciddi mağduriyet yaşadığı, yasal hakları olan ilaca erişemedikleri belirtilen açıklamada, 13 Şubat’ta Sosyal Sigortalar İdare Meclisi tarafından oy birliğiyle resmi olarak sorunun çözümü için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne davet yazısı gönderildiği, Birlik Yönetim Kurulu’nun da oy birliği ile sorunun hızlıca çözümüne yönelik görüşmelere katılma kararı aldığı kaydedildi.

“Mart ayında başlanan görüşmelerde önce mart sonuna kadar, sonuçlanmayınca ise nisan sonuna bitirilmesi gerektiği belirtildi o da olmadı, mayıs ayı sonuna geldik” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tam sona gelindi derken yeni sorunlar çıkarılıyor"

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Sosyal Sigortalar Dairesi arasında yürütülen görüşmelerde tam sona gelindi dediğimiz anda yeni sorunlar ortaya çıkarılmaktadır. Yapılan görüşmelerde sorunların çözüldüğü belirtilse de son noktayı koymak için bir araya gelinememiştir.

Üç aydır yapılan görüşmelerde sorunların çözümüne yönelik hızlıca kararlar üretilmesine rağmen tarafınızdan ve hükümet kanadından kesin olarak onay verilememiş, sözleşmenin son hali yazılmamıştır.”

“Sigortalı emekçilerin bir an önce mağduriyetleri sonlandırılmalı”

“Hastaların ilaca erişememesi nedeniyle fonda biriken parayı umarız hükümet, tasarruf olarak değerlendirmiyordur” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu süreçte çalışanların primlerinden kesintiler yapılırken aynı zamanda da ceplerinden binlerce lira ödeyerek sağlıklarını korumaya çalışan sigortalı emekçilerin bir an önce mağduriyetlerini sonlandırılmalıdır.”

Açıklamada, sigortalılara, sendikalara ve hasta hakları derneklerine, “İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar. Hakkınızı talep ediniz” çağrısı yapıldı.

Birlik açıklamasında, bu mağduriyetin giderilmesi için başta Başbakan olmak üzere, tüm bakanlar ve Sigortalar Dairesi yönetimi, ivedi göreve ve çözüm odaklı iş birliğine davet edildi.