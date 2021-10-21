Sütek Eylül ayının ilk yarısına ait süt bedellerini ödedi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01 - 15 Eylül devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını ödüyor.

SÜTEK’den yapılan duyuruda bahse konu dönemde SÜTEK’e süt veren 757 üretici için ilgili hesaplara 22.9 milyon TL’nin yatırıldığı belirtildi.