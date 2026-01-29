Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, süt üretimi ve pazarlamasında yaşanan geçici sıkıntılar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, hayvancılık sektörünün büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat'ın süt üretimiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Bakan Çavuş, süt sektöründe yaşanan sorunların yeni olmadığını, ancak Bakanlık, üretici birlikleri ve imalatçılarla birlikte bu sorunların yönetildiğini dolayısıyla üreticinin mağdur edilmediğini kaydetti.

“Süt üzerinden siyaset yapılması doğru değil”

Bakan Çavuş, iki buçuk yıldır benzer eleştirileri dinlediklerini ifade ederek, geçmişte de süt pazarlamasında dönemsel sıkıntılar yaşandığını ancak hiçbir bakanın süt dökülmesini istemeyeceğini vurguladı. Tarım üzerinden siyaset yapılmasının doğru olmadığını belirten Çavuş, eleştirilerin çözüm önerileriyle birlikte sunulması gerektiğini işaret etti.

Süt üretiminin 2025 yılında 182 milyon litreye ulaştığını hatırlatan Çavuş, “Batan bir sektör bu rakamlara ulaşamaz. Üretim büyüyorsa, yatırımlar devam ediyorsa sektör ayaktadır.” dedi. Üretimin artmasının aynı zamanda et üretimi açısından da hayati olduğunu vurgulayan Çavuş, “Et sütten çıkar. Sütü daraltırsanız et açığıyla karşılaşırsınız.” ifadelerini kullandı.

“4 bin 200 litrelik süt döküldü iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Basına yansıyan süt dökme görüntülerine de değinen Çavuş, söz konusu üreticiden Bakanlık tankerinin sütü aldığını belirtti. Çavuş, görüntülerde yalnızca yaklaşık 100 litrelik bir sütün döküldüğünü, 4 bin 200 litrelik sütün tamamının döküldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Yem-süt paritesi korundu

Bakan Çavuş, göreve geldikleri günden bu yana üreticinin en temel talebi olan 1’e 1,5 yem-süt paritesini koruduklarını vurguladı. Geçmiş yıllarda bu oranın 1’e 1’in altına düştüğünü hatırlatan Çavuş, bugün üreticinin maliyetinin altında süt satmak zorunda bırakılmadığını ifade etti.

2025’te 45 milyon TL kaba yem desteği sağlandı

Girdi maliyetleri konusunda somut rakamlarla destek verildiğini belirten Çavuş, 2023–2024 yıllarında 37 milyon TL, 2025 yılında ise 45 milyon TL kaba yem desteği sağlandığını açıkladı. Bakan Çavuş, 2026 yılı için de 1 Şubat–15 Mart tarihleri arasında 5 tona kadar süt üreten üreticilere kaba yem desteği verileceğini duyurdu.

Arpa fiyatlarının 7,25 TL seviyesinde tutulduğunu belirten Çavuş, yalnızca 2025 yılı içinde arpa üzerinden üreticiye ciddi destek sağlandığını da kaydetti.

“İmalatçılarla pazarlama çalışmaları sürüyor”

Süt ürünleri imalatçılarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Çavuş, navlun destekleri dâhil olmak üzere gerekli düzenlemelerin Bakanlar Kurulu’na taşındığını ifade etti. Pazarlama sorunlarının farkında olduklarını vurgulayan Çavuş, bu sorunların üreticiye yansıtılmadan çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“İki fabrikanın bakımı geçici aksamalara neden oldu”

Çavuş, son günlerde yaşanan aksaklıkların nedenlerinden birinin iki büyük fabrikanın bakım sürecine girmesi olduğunu kaydederek, hellim bantlarının geçici olarak çalışmamasının kısa süreli sıkıntı yarattığını, sektör temsilcilerinin dönüşüyle bu sorunun aşılacağını ifade etti.

Arpa ve kaba yemde stok çalışması

Arpa tedarikinde yaşanan gecikmelere de değinen Çavuş, ihaleyi kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını, firmaya gerekli cezaların uygulandığını açıkladı. Çavuş, Toprak Ürünleri Kurumu’nun hem ülke ihtiyacını karşılamak hem de stokları artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Şap hastalığında hızlı müdahale

Şap hastalığına karşı 48 saat içinde aşıların ülkeye getirildiğini açıklayan Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve tüm kurumlara teşekkür etti. İlk etapta yaklaşık 70 bin büyükbaş hayvanın aşılandığını, ikinci aşılama çalışmalarının da hızla sürdüğünü aktaran Çavuş, yayılmanın kontrol altına alındığını, üreticinin hassasiyetinin bu başarıda büyük payı olduğunu ifade etti.

“Üretimi büyüterek yola devam edeceğiz”

Bakan Çavuş, tüm paydaşlarla birlikte üretimi büyütmeye, pazarlama kanallarını genişletmeye ve hayvancılık sektörünü sürdürülebilir şekilde geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurgulayarak, “Sorunları inkâr etmiyoruz ama siyaset malzemesi yapılmasına da izin vermiyoruz.” dedi.