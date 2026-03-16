Şahali: “Bu yasa kamu düzenini alt üst edecek bir düzenlemedir”

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, kamu görevlilerinin zorunlu emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkarılmasını öngören yasa önerisi ve ivedilik talebi devletin temellerine konulmuş bir “dinamit etkisi” yaratacağını söyledi.

Meclis kürsüsünde konuşan Şahali, söz konusu düzenlemenin önemine dikkat çekerek, “Tüm kamu görevlilerinin çalışma yaşının 60’tan 65’e taşınmasıyla alakalı bir yasa değişikliği, bir öneri olmayı hak etmeyecek kadar önemlidir.” dedi.

Şahali, önlerindeki yasa önerisinin kamu görevlilerinin zorunlu emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkardığını ve önerinin UBP Milletvekili Sunat Atun tarafından verildiğini belirtti.

Kendilerine iletilen resmi evrakta yasa önerisinin 25 Mart 2025 tarihinde Meclis’e sunulduğunun ifade edildiğini söyleyen Şahali, milletvekillerinin ise bu öneriden 5 dakika önce haberdar olduğunu dile getirdi.

“Bize iletilen resmi evrakın üzerinde 25 Mart 2025’te Meclis’e verildiği ifade ediliyor, milletvekillerinin bilgisine 5 dakika önce geldi.” diyen Şahali, önerinin bir yıl boyunca Meclis’te bekletildiğini ve milletvekillerine yeni dağıtıldığını söyledi.

Şahali, “Bir yıl önce Meclis’e getirilmiş ve 5 dakika önce milletvekillerine veriliyorsa bu yasa bir butik yasadır ve kimin öncelikle yararlanacağı bellidir.” ifadelerini kullandı.

Görüşülen ivedilik kararını da eleştiren Şahali, “Şu anda görüştüğümüz ivedilik, kamuda çalışma düzeninin tamamını alt üst edecek bir düzenlemedir.” dedi.