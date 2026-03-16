Hükümet, kamuda emeklilik yaşını 65’e çıkarmak istiyor
UBP – YDP – DP Hükümeti, Meclis Genel Kurulu’na kamuda mecburi emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkaran bir yasa önerisine ilişkin ivedilik sundu.
Yaklaşık 1 yıl önce, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun tarafından Meclise sunulan yasa önerisi, kamuda mecburi emeklilik yaşını 60’tan 65’e çıkarmayı öngörüyor.
Meclise sunulmasının üzerinden 1 yıl geçen öneri, bugün, muhalefete bildirilmeden, beklenmedik bir şekilde genel kurula getirildi ve ivediliği istendi.
Öneriyi savunan Sunat Atun, “Kamusal ve kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi adına” buna öneriyi sunduğunu söyledi.
Muhalefetin tepkileri üzerine Atun, öneriye ilişkin ivedilik talebini geri çekti.
Ancak yasa önerisi, genel kurulun önümüzdeki birleşimlerinde yeniden gündeme gelebilir…
