“Mecburi emekli yaşını 65 yapmak için yasa sundular”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin kamuda mecburi emeklilik yaşını 65’e çıkarmak için Meclis’e yasa önerisi sunduğunu söyledi.

Barçın, hükümetin doğrudan yapamadığı düzenlemeyi bir milletvekili aracılığıyla yasa önerisi olarak Meclis’e getirdiğini ve öneri için ivedilik talep edildiğini ifade etti.

“Mecburi emekli yaşının dolmasına 15 gün kalan iki kişiye özel olarak yapılacak bu düzenleme ile tüm kamu düzenini bozacak UBP, YDP, DP Hükümeti bu yasayı geçiremeyecektir.” diyen Barçın, söz konusu düzenlemenin daha geniş sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Barçın, “Bu yasa geçerse bugün kamuda, yarın özel sektörde emekli yaşının yükseltilmesi de gündeme gelecektir. Bu da gerekçe kısmında açıkça yazılmıştır.” ifadelerini kullandı.