“Uzun süredir bekleyen bazı kişiler vatandaşlık almaya başladı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, barış ve akıl dilini kullanmaya devam edeceğini söyledi. Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, önemli açıklamalarda bulundu.

“Karma evliliklerden doğan çocukların” yaşadığı insan hakkı ihlallerine işaret eden Erhürman, mücadelenin devam ettiğini, uzun süredir bekleyen bazı kişilerin ise vatandaşlık aldığını belirtti. Bostancı Geçiş Noktasında seyrüsefer çıkarılmaya başlandığının altını çizen Erhürman, Derinya’da da sıkıntının giderilmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, adanın güneyinde, çok sayıda ülke tarafından, çok sayıda askeri enstrümanın konuşlandırılmasını "güvenlik ihtiyacı" ile açıklandığını anımsatarak “Hollanda, İspanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan hepsi orada olacak, altı tane F-16 geldi diye ‘bizden izin almadılar’ diyecekler. Sen bizden izin mi aldın? İzin koşulları mı var adada da sen buradan politika üretmeye çalışıyorsun?” vurgusu yaptı.

“İHLALİN KALDIRILMASI İÇİN MÜCADELE TÜM PLATFORMLARDA DEVAM EDECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, devam eden savaşa işaret ederek “Umarım bu felaket bir an önce ortadan kalkar ve insanların ölümü son bulur. Savaşın bitmesi de hemen normale dönmek anlamına gelmeyecek; bu bir süreç alacaktır” dedi. Kıbrıs sorununda beş yıllık bir dönemin geride kaldığını, 2017 Crans-Montana’dan bu yana dokuz yıl geçtiğini hatırlatan Erhürman, “Dört ayda her şeyin yoluna gireceği beklentisi içinde olmak, diplomasinin ve müzakere süreçlerinin mantığını çok da iyi kavramamış olmak anlamına gelebilir” dedi. “Karma evlilikten doğan çocukların” AB yurttaşlığı konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, verilen mücadelenin meyvelerinin toplanacağına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, "Kıbrıs'ta İnsan Hakları" ile ilgili 2026 tarihli raporunun 20. paragrafında "karma evlilikler"den doğan Kıbrıslı Türk çocukların yurttaşlık başvurularının geciktirilmesini ve reddedilmesini üzüntüyle karşıladığını anımsatan Erhürman, “Yüksek Komiser, bu durumun, söz konusu çocukların, AB içinde, seyahat özgürlüğünün ve başta eğitim fırsatları olmak üzere, gerekli hizmetlere erişiminin sınırlanması sonucunu doğurduğunu vurguladı. Komiser, ayrıca, güneydeki hükumetin Şubat 2024'te yurttaşlık kriterleri konusunda yaptığı değişikliğin kamuya açık olmamasının (gizli tutulmasının) bilgi edinme hakkı açısından endişe yarattığının altını çizdi. Hep söyledik, hep söylemeye devam edeceğiz. Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın AB yurttaşlığı hakkı bir insan hakları meselesidir ve bu ihlalin kaldırılması için mücadele tüm platformlarda devam edecektir” dedi.

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE KURDUĞUMUZ ÇERÇEVE BELLİDİR”

Dört ayın sonunda herkesin vatandaşlık almasının sağlanamadığını ancak uzun süre bekleyen bazı kişilerin aldığının da bilindiğinin altını çizen Erhürman, “Bunu bir şölene dönüştürmek istemiyoruz; önemli olan hak sahibi olan çocuklarımızın vatandaşlık almasıdır” ifadelerini kullandı. Kıbrıs sorununun çözümünde kurdukları çerçevenin belli olduğuna işaret eden Erhürman, söz konusu çerçevenin ne kadar önemli olduğun bugün bir kez daha fark edildiğini belirtti. Yunanistan’ın eski başbakanının, Annan Planı dönemine atıf yaparak neden karşı olduğunu anlatırken spesifik olarak dönüşümlü başkanlığa karşı olduğunu söylediğini anımsatan Erhürman, “Biz dönüşümlü başkanlığın prensip olarak kabul edilmesini söylüyoruz. Peki neden Tufan Erhürman dönüşümlü başkanlık konusunda ısrarcı? İşte ortada net bir örnek var. Yunanistan eski Başbakanı, ‘Bir Kıbrıslı Türk başkan olsaydı Yunan ordusu buraya gelebilir miydi?’ diye soruyor. Mesele gerçekten okumak ve çalışmaktır; satır aralarını da görebilmektir” dedi. Erhürman, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda çeşitli ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların ciddi riskler barındırdığını belirtti. Bu uyarıyı yeni yapmadığını vurgulayan Erhürman, üç yıldır aynı noktaya dikkat çektiğini hatırlattı. “Ben cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk defa mı söyledim Güney Kıbrıs’ın yaptığı askeri anlaşmaların bir gün gelip sadece Kıbrıslı Rumların değil, Kıbrıslı Türklerin de başına iş açma potansiyeli olduğunu?” diye soran Erhürman, özellikle farklı ülkelerle yapılan askeri iş birliklerine dikkat çekti.

“BOSTANCI’DA SEYRÜSEFER BAŞLADI”

Barış ve akıl dilini kullanmaya devam edeceğinin altını çizen Tufan Erhürman, turizmde Güney’de yüzde 60’a varan iptallerin olduğunu Rum Basınının yazdığını vurguladı. “Önümde dört buçuk yıllık görev süresi var ve ne aldıysam onu geride bırakmak niyetinde değilim” ifadelerini kullanan Erhürman, toplumun tüm kesimleriyle görüşeceğini, toplumun içinde olmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti – KKTC ilişkilerinin yaşamsal önemde olduğunu, bunu muhalefetteyken de her zaman söylediğini dile getiren Erhürman, “Bu yaşamsal ilişkilerin doğru zeminde ve en iyi şekilde yürütülmesi gerekir. Akıl bunu gösterir. TC ile ilişkiler korunması gereken yaşamsal ilişkilerdir” dedi. Bostancı ve Derinya Geçiş Noktalarındaki seyrüsefer işlemlerine ilişkin önemli açıklamalarda da bulunan Erhürman, Bostancı’da seyrüsefer işlemlerinin başladığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erhürman, Bostancı ve Derinya’daki durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bostancı bir süre önce halloldu zaten. Bostancı’da yanılmıyorsan 15 gündür seyrüsefer hizmeti veriliyor. Derinya’da bir personel sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar, temastayız.” Şap hastalığıyla ilgili de konuşan Erhürman, Güney’in 20 bin doz aşı istediğini, ertesi gün 60 bin doz verildiğini vurguladı ve buna rağmen sorumluluğun bizim tarafımıza atılmak istendiğini gördüklerini kaydetti. “Herkes bu memleketin tüm kurumlarının saygınlığını artırmak için çalışmak zorundadır” diyen Erhürman, kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.