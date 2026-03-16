“Kamu yararına kullanılacak araziler bazı işletmelere veriliyor”

Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, tasarıyla ilgili birçok konuda açıklama yapılması gerektiğini belirterek, “Burada hükümetten bir sürü konuda açıklamaya muhtaç kamuoyu var çünkü çok ciddi gri alanlar var.” dedi.

Alçak orman arazileri konusunun geçmişte de tartışma yarattığını ifade eden Şahiner, “Alçak orman arazisi dediğiniz zaman bu ülkede belli başlı algılar oluşturuyor. Bafra bölgesinde belli başlı şirketlere yenilenebilir enerji, solar yatırımı için alçak orman arazilerinin kullandırılmasıyla ilgili kamuoyunda aylar süren tartışmalar olmuştu.” ifadelerini kullandı.

Şahiner, yalnızca alçak orman arazilerinin değil, sosyal konutlar için ayrılmış arazilerinin de kiralanmaya başlandığını belirterek, “Alçak orman arazileri yetmedi, belli başlı bölgelerde 1992 yılında sosyal konutlar için ayrılan hali araziler teker teker belli başlı işletmelere kiralanmaya başlandı. Bunlar belli başlı köylerde sosyal konut arazisi olarak kullanılacak olan yerlerdi.” dedi.

Boğaziçi muhtarının uyarısı üzerine konuyla ilgili araştırma yaptıklarını söyleyen Şahiner, hükümetin bu uygulamadan vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahiner, “Kamuoyunu ve özellikle hükümeti bilgilendirmemiz gereken ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gereken bilgiler var. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönerler. O bölgedeki sınırlı miktardaki hali araziler kamu yararına kullanılır ve o bölgedeki gerginliğin önüne geçilir.” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji yatırımları için bazı işletmelere geniş araziler verildiğini de kaydeden Şahiner, “Yapılan şu; yenilenebilir enerji kurulumu için bazı işletmelere o altyapıyı kursun diye 200 dönüm arazi ya beleş fiyatına veriliyor. Kamu yararına onlarca amaç için kullanılabilecek araziler yaklaşık 20 megavatlık 4-5 işletmenin kurulumu için ayrılan arazilere döndü.” dedi.