Mutluyaka’da 5 bin 200 metrelik altyapı çalışması…

Gazimağusa Belediyesi tarafından Mutluyaka Köyü’nde yürütülen su altyapı yenileme çalışmaları kapsamında ana cadde ve ara sokaklarda toplam 5 bin 200 metre uzunluğunda ana şebeke su borusu döşendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, proje çerçevesinde Aydan Karahan Caddesi’ndeki bin 400 metrelik ana cadde hattı ile 3 bin 800 metrelik ara sokak hattındaki çalışmalar tamamlandı.

Çalışmaların mevcut aşamasında evlere servis ve sayaç hatlarının çekilmeye başlandığı, belediye ekipleri tarafından yürütülen bu sürecin Ramazan Bayramı’na kadar bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Projede kullanılan malzemelerin Su İşleri Dairesi tarafından sağlandığı, kazı ve hat döşeme çalışmalarının ise Gazimağusa Belediyesi ekiplerince yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın da Mutluyaka Köyü’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin ilerleyişi hakkında Su İşleri Birimi yetkililerinden bilgi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Mutluyaka’da planlanan asfaltlama çalışmalarına geçilmeden önce su altyapısının tümüyle tamamlanmasının hedeflendiği, yürütülen çalışmalarla köyde daha güçlü ve sürdürülebilir bir su altyapısının oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.