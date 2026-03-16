“İTÜ’ye verilen 5 bin dönümlük arazi için devlet irade ortaya koymalı”

Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili Meclis kürsüsünde konuşan CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İskele Karpaz bölgesinde yapmayı planladığı yatırımla ilgili konuştu.

Akansoy, İTÜ’nün Kıbrıs’ın kuzeyinde yatırım yapmasının önemli olduğunu belirterek, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İskele Karpaz bölgesinde yapacağı yatırıma dair bir konu. İTÜ dendi mi hepimiz daha hassas oluyoruz. İTÜ’nün ülkemize yatırım yapması hepimiz için önemlidir. Üniversite seviyesini yükseltmek adına bir avantajdır.” dedi.

Sürecin geçmişine de değinen Akansoy, 2008 yılında imzalanan ve Meclis’ten oybirliğiyle geçen protokolün, İTÜ’nün ülkede eğitim ve araştırma yerleşkeleri kurmasına ilişkin çerçeve oluşturduğunu söyledi. Akansoy, söz konusu protokolde ilk etapta 6 bin öğrenciyi hedefleyen bir yerleşkenin kurulmasının öngörüldüğünü belirtti.

Akansoy, 2009 yılında yeni bir yasa yapıldığını ve bu yasanın 2015’te değiştirilerek yeniden onaylandığını ifade ederek, sürecin temelini ise 2010 yılında imzalanan esas sözleşmenin oluşturduğunu kaydetti.

İskele Karpaz bölgesinde yapılması planlanan yerleşkeye ilişkin detayların bu protokolde yer aldığını belirten Akansoy, “Bu protokolde öngörülen şekilde İskele Karpaz bölgesinde 5 bin dönümlük bir arazi İTÜ’ye veriliyor. 5 bin dönüm yaklaşık 700 futbol sahasına tekabül ediyor.” dedi.

Akansoy, söz konusu arazinin büyüklüğüne dikkat çekerek, “İTÜ’ye 5 bin dönümlük arazi verilirken örneğin ODTÜ Kalkanlı kampüsü 3 bin dönümdür. DAÜ ise 1500 dönümdür. Dolayısıyla burada yapılacak yatırımın çok daha kapsamlı ve gelir getirici olduğunu öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, yatırımın hayata geçirilmemesi durumunda devletin geri alma yetkisine sahip olduğunu belirterek, “Eğer mücbir sebep dışında herhangi bir şekilde bu yatırım yapılmamışsa devletin bu arazileri geri alma iradesi ve yetkisi de var. Devletin de bu yönde kendi iradesini ortaya koyması ve kamu kaynaklarını tekrardan geri alması şarttır.” dedi.