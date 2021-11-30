Süt, peynir, hellime yeni zam hazırlığı

Koop-Süt tarafından, 2 hafta arayla süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN kaynaklarına göre 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre 1 lt sütün raf fiyatı 9.95 TL’den, 10.95 TL’ye, 1 kg hellimin (az tuzlu) raf fiyatı ise 73.50 TL’den 95 TL’ye çıkacak.

Yeni fiyat listesine göre beyaz peynirin raf fiyatı ise 56.70 TL’den 74 TL’ye yükseldi.*

ESKİ YENİ Birim Fiyat:

1lt Süt: 9.95 TL 10.95 TL

1 kg hellim (Az tuzlu): 73.50 TL 95 TL 75 TL

Beyaz peynir: 56,70 TL 74 TL 58.75 TL

*Rakamlar raf fiyatına göredir.