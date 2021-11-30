Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Süt, peynir, hellime yeni zam hazırlığı
Süt, peynir, hellime yeni zam hazırlığı

Süt, peynir, hellime yeni zam hazırlığı

Koop-Süt tarafından, 2 hafta arayla süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

A+A-

Koop-Süt tarafından, 2 hafta arayla süt, hellim ve peynir fiyatlarına zam hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN kaynaklarına göre 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre 1 lt sütün raf fiyatı 9.95 TL’den, 10.95 TL’ye, 1 kg hellimin (az tuzlu) raf fiyatı ise 73.50 TL’den 95 TL’ye çıkacak.

Yeni fiyat listesine göre beyaz peynirin raf fiyatı ise 56.70 TL’den 74 TL’ye yükseldi.*

                                     ESKİ                                      YENİ               Birim Fiyat: 

1lt Süt:                         9.95 TL                                  10.95 TL                

1 kg hellim (Az tuzlu): 73.50 TL                                 95 TL                    75 TL

Beyaz peynir:              56,70 TL                                 74 TL                    58.75 TL

 

*Rakamlar raf fiyatına göredir. 

Bu haber toplam 1050 defa okunmuştur