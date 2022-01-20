Süt paraları ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Aralık 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 616 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 29 milyon 969 bin 411.09 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.