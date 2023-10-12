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Süt bedelleri ödeniyor

Süt bedelleri ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ağustos dönemine ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödüyor.

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Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ağustos dönemine ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini bugün ödüyor.

Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, 16-31 Ağustos döneminde Kurum’a süt verenlerin hesaplarına  süt bedellerinin  tamamının yatırılacağı  kaydedildi. Açıklamada, 722 üreticiye 97,5 milyon TL ödeme yapılacağı ifade edildi.

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