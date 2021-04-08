Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Şubat devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 16-28 Şubat devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Şubat 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 664 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (10,924,502.73 TL) kısmı bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Açıklamada, 16-28 Şubat döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin %50'lik (9,568,684.87 TL) kısmı bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.