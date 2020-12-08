Süt bedelleri ödeniyor

Çiğ süt bedellerinin bir kısmı üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Ekim 2020 devresinin geriye kalan yüzde 50'lik kısmını ve 16 - 31 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 40'ını ödüyor.

Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) 01 - 15 Ekim 2020 döneminde süt veren 671 üretici için belirlenen toplam ödeme miktarı 17 milyon 160 bin 576 TL 80 kuruştu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, çiğ süt bedellerinin yüzde 50'lik kısmına denk gelen 8 milyon 580 bin 288 TL 40 kuruş bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

Öte yandan 16 - 31 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 640 üretici için belirlenen ödeme miktarı 18 milyon 402 bin 950 TL 84 kuruştu. Çiğ süt bedellerin yüzde 40'lık kısmına denk gelen 7 milyon 361 bin 180 TL 34 kuruş bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

