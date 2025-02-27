Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Ocak 2025 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, kuruma süt veren 577 üretici için 157 Milyon 447 bin 421.20 TL’lik çiğ süt bedelleri üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.