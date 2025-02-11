Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Aralık 2024 dönemine ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, kuruma süt veren 595 üretici için 161 Milyon 763 bin 494.89 TL’lik çiğ süt bedeli bugün üreticilerin hesaplarına yatırıldı.