Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-30 Kasım 2024 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, Kuruma süt veren 541 üretici için 131 milyon 783 bin 642.07 TL’lik süt bedeli üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.