Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Eylül 2024 dönemi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini ödedi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-30 Eylül 2024 dönemi Kurum’un aldığı çiğ sütün bedeli, 127,4 milyon TL, Kuruma süt veren 611 üreticinin banka hesabına yatırıldı.