Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ağustos devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Ağustos döneminde SÜTEK’e süt veren 7 yüz 15 üretici için toplam çiğ süt bedeli olan 132 Milyon 952 bin 157.64 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.