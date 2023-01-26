Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Aralık 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde yüzünün bugün ödeneceğini bildirdi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Aralık 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 542 üretici için çiğ süt bedeli olan 67 milyon 302 bin 778.83 TL, bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.