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Süt Bedelleri ödendi

Süt Bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

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Süt bedelleri bugün ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

SÜTEK’e süt veren 821 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı (56,040,957.06TL ) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

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