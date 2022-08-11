Süt Bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
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Süt bedelleri bugün ödendi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
SÜTEK’e süt veren 821 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı (56,040,957.06TL ) üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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Etiketler : Süt Endüstrisi Kurumu, SÜT