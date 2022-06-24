Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Mayıs 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde yüzü bugün ödendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Mayıs 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 840 üretici için çiğ süt bedelİ olarak 43 milyon 110 bin173 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.