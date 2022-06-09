Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Nisan devresinin küçük ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 70'ini bugün ödediğini açıkladı.

SÜTEK’e süt veren 869 üretici için 31 milyon 257 bin 316 TL'lik çiğ süt bedelinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.