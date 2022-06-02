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Süt bedelleri ödendi 

Süt bedelleri ödendi 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20'sinin bugün ödendiğini duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20'sinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten verilen bilgiye göre, 1-15 Nisan döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üreticinin çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 20'si olan 8 milyon 833 bin 936.83 TL  bugün banka hesaplarına yatırıldı.

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