Süt bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mart 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 40'ını bugün ödedi.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mart 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 40'ını bugün ödedi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Mart 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 40'ına denk gelen 18 milyon 33 bin 945 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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